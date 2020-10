Μαρία Σάκκαρη: «Να μείνω στην Οστράβα και την Κυριακή» (vid)

Η συμμετοχή της στον τελικό της Κυριακής είναι ο μεγάλος στόχος στο Ostrava Open για την Μαρία Σάκκαρη .

Η Ελληνίδα τενίστρια μίλησε μετά από την πρόκριση της επί της Τζαμπέρ για την ποιότητα της αντιπάλου της και στάθηκε στο σημείο κλειδί του αγώνα αλλά και για το πόσο θέλει να παραμείνει στην Οστράβα.

«Από τη στιγμή που πήρα πίσω το break στο δεύτερο σετ πιστεύω ότι έπεσε ψυχολογικά. Αυτό μου έδωσε την αυτοπεποίθηση για να μπω ακόμα πιο δυνατά στο τρίτο σετ. Είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να περάσω στα ημιτελικά και ανυπομονώ να μείνω εδώ μέχρι την Κυριακή! », είπε η Μαρία Σάκκαρη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ostrava Open: Με Αζαρένκα στον ημιτελικό η Σάκκαρη (vid)

"I'm really looking forward to stay here until Sunday." @mariasakkari on advancing to the semifinals.#jtbankaostravaopen pic.twitter.com/oGMDpI3iKP

— wta (@WTA) October 23, 2020