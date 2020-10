Τζούλια Γκέργκες: Κρέμασε τη ρακέτα της στα 31 της χρόνια (pics&vid)

Με μια ανακοίνωση της στα social media η Τζούλια Γκέργκες ενημερώνει τον κόσμο του τένις ότι πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Γεννήθηκε στις 2/11/1988 στη Γερμανία και κατά την διάρκεια της καριέρας της έφτασε έως το Νο9 του κόσμου. Κατέκτησε 7 τίτλους στο απλό και 5 στο διπλό ενώ το 2018 ήταν ημιφιναλίστ στο Wimbledon.

Στην καριέρα της συμμετείχε 49 φορές σε Grand Slam ενώ συγκέντρωσε ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια δολάρια από τα prize money. Στην ανακοίνωση της μεταξύ άλλων αναφέρει πως έφτασε η ώρα για το αντίο και σημειώνει για την συμβολή του τένις στη ζωή της: «Έμαθα πώς να αντιμετωπίζω τις σκληρότερες απώλειες, αλλά και να απολαμβάνω τις πιο εκπληκτικές νίκες της καριέρας μου».

Η Γκέργκες έπαιξε μεταξύ άλλων στην καριέρα της 5 φορές με την Μαρία Σάκκαρη (3 νίκες - 2 ήττες) και 2 φορές με την Λένα Δανιηλίδου (2-0 νίκες).

TIME TO SAY GOODBYE

Announcement in English: https://t.co/Z8oyJUu2ip

Ankündigung auf Deutsch: https://t.co/ri1y8CSU24 pic.twitter.com/ySDqvfdfx3

— Jule Goerges (@juliagoerges) October 21, 2020