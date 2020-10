Συμβαίνουν και στο τένις.

Ένας σκύλος "εισέβαλε" στο κορτ και διέκοψε την ομιλία του Αλεξάντερ Ζβέρεφ μετά από την κατάκτηση του τίτλου στην Κολωνία .

Ο χαριμετωμένος σκύλος έκανε τη βόλτα του, εισέπραξε ένα χάδι από τον Γερμανό τενίστα και κάθισε στην άκρη προκειμένου να συνεχίσει να μιλάει ο νικητής και να ολοκληρωθεί η απονομή.

Sorry Sascha, but he's the real star of the show @AlexZverev #bett1hulksindoors pic.twitter.com/gJgN3EWATD

— Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2020