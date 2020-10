Τελικός Ζβέρεφ - Αλιασίμ στο τουρνουά της Κολωνίας (vids)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Φελίξ Οζε Αλιασίμ θα παλέψουν την Κυριακή στον τελικό για τον τίτλο στο τουρνουά της Κολωνίας.

Ο Γερμανός που είναι στο Νο7 του κόσμου απέκλεισε με 7-5, 7-6 (3) τον Ισπανό Φόκινα στον 1ο ημιτελικό ενώ στον 2ο ο Καναδός (Νο22) έβγαλε νοκ άουτ με 6-3, 1-6, 6-3 τον Ισπανό Μπαουτίστα Αγκούτ.

Θα είναι ο 3ος αγώνας του Ζβέρεφ με τον Αλιασίμ με τον Γερμανό να έχει 2-0 νίκες. Είναι ο πρώτος τελικός του Αλεξάντερ Ζβέρεφ μετά από τον χαμένο στο US Open και φυσικά ο 2ος του μέσα στο 2020.

Ο Γερμανός έχει 19 τελικούς και 11 τίτλους με τελευταίο αυτό στη Γενεύη το 2019 και ο Καναδός δεν έχει τίτλο μετά από 5 τελικούς. Μέσα στο 2020 έχει 0/2 σε Μασσαλία και Ρότερνταμ.

Στο μεταξύ, στη Σαρδηνία ο Λορέντζο Μουζέτι εγκατέλειψε στον ημιτελικό με τον Λάζλο Τζέρε λόγω τραυματισμού στο δεξί χέρι στο 6-2, 2-6, 1-4 και ο Σέρβος προκρίθηκε στον τελικό. Εκεί θα παίξει με τον Ιταλό Μάρκο Τσετσινάτο.

