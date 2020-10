St. Petersburg Open: Ο Τσόριτς αντίπαλος του Ρούμπλεφ στον τελικό (vid)

Με σπουδαία ανατροπή κόντρα στον Μίλος Ράονιτς ο Μπόρνα Τσόριτς προκρίθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Κροάτης (Νο27) επικράτησε με 1-6, 6-1, 6-4 του Μίλος Ράονιτς στον ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή (16:30, Cosmote Sport 6) απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ στον τελικό του τουρνουά.

Ο Τσόριτς και ο Ράονιτς είχαν από ένα "απόλυτο" σετ στο παινχίδι και στο 3ο ο Κροάτης θα κάνει το μπρέικ στο 5ο γκέιμ (3-2) θα φτάσει στο 4-2 και θα κλείσει στο σερβίς του το παιχνίδι απέναντι στον Καναδό.

Αυτός θα είναι ο πρώτος τελικός του Τσόριτς στο 2020 και ο 7ος στην καριέρα του. Απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ έχει 3 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Πέρσι είχε χάσει στον τελικό από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Back-to-back St. Petersburg finals for @borna_coric!

The Croatian rallies from a set down to defeat Raonic 1-6 6-1 6-4.

He'll take on Andrey Rublev in Sunday's championship match.#SPBOpen pic.twitter.com/VvAVerccZU

— Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2020