Αντι να ... ξεσπάσει στον εαυτό του για την κακή του εικόνα για δεύτερο συνεχόμενο τουρνουά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ τα ... βάζει και πάλι με την ρακέτα του.

Ο Ρώσος δεν άντεξε τον αποκλεισμό από τον γύρο των "16" στην Αγία Πετρούπολη από τον Ράιλι Οπέλκα και αμέσως με την ολοκλήρωση του αγώνα πριν φύγει για τα αποδυτήρια διέλυσε τη ρακέτα του.

Είναι το δεύτερο συνεχόμενο τουρνουά που το κάνει αφού στη ρακέτα του είχε ξεσπάσει και στον 1ο γύρο του Roland Garros στο τάι μπρέικ με τον Μάρτον Φούτσοβιτς όπου και χρεώθηκε ποινή και το έχασε και στο φινάλε αποκλείστηκε.

Να θυμίσουμε ότι το 2019 ο Ρώσος είχε κατακτήσει το τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης και ήθελε να το ξανακάνει μέσα στην πατρίδα του για να επιστρέψει και στο Νο5 από το οποίο τον... έριξε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

It was that kinda day in St Petersburg...

#spbopen pic.twitter.com/GX7JeDDVHY

— Tennis TV (@TennisTV) October 15, 2020