Τη νίκη της καριέρας του πέτυχε στην Αγία Πετρούπολη ο Ράιλ Οπέλκα.

Ο Αμερικανός επικράτησε σε 1.56' με 2-6, 7-5, 6-4 του Ντανίλ Μεντβέντεφ στον 2ο γύρο και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά βγάζοντας νοκ άουτ μάλιστα το Νο6 του και περσινό νικητή του τουρνουά!

Αντίπαλος του στον προημιτελικό θα είναι ο Κροάτης Μπόρνα Τσόριτς. Ο αποκλεισμός του Μεντβέντεφ κρατά για τουλάχιστον 2 εβδομάδες ακόμη τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Νο5 του κόσμου.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο10) από την πλευρά του επικράτησε με 4-6, 6-4, 7-5 του Ούγκο Ουμπέρ και στον προημιτελικό της Παρασκευής θα παίξει με τον Βρετανό Κάμερον Νόρι.

Την Παρασκευή το πρόγραμμα έχει και τον προημιτελικό του Σταν Βαβρίνκα με τον Ντένις Σαποβάλοφ. Τα παιχνίδια του τουρνουά μεταδίδονται από το Cosmote Sport 6.

The biggest win in the career of @ReillyOpelka He beats defending champ & World No. 6 Medvedev 2-6 7-5 6-4 in St Petersburg! #spbopen pic.twitter.com/CW0pZbN50S — Tennis TV (@TennisTV) October 15, 2020