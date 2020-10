St. Petersburg Open: Με το δεξί ο Ρούμπλεφ στην Αγία Πετρούπολη (vids)

Στον πρώτο του αγώνα μετά από τον αποκλεισμό του στο Roland Garros από τον Στέφανο Τσιτσιπά , ο Αντρέι Ρούμπλεφ επικράτησε με 6-2, 6-4 του Βάσεκ Πόσπισιλ και προκρίθηκε στον ο γύρο στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Αυτή ήταν η 30η νίκη στο 2020 για τον Ρώσο ο οποίος είναι στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης. Επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο νικητής του αγώνα του Ουμπέρ με τον Κότοβ.

Ο Μίλος Ράονιτς έχοντας 21 άσους κέρδισε με 7-6 (5), 6-1 τον Αμερικανό Τζέφερι Γουλφ ενώ ο Κάρεν Κατσάνοφ επικράτησε με 6-4, 6-4 του Αυστραλού Ντουκγουόρθ.

Με νίκη ξεκίνησε και ο Μπόρνα Τσόριτς ο οποίος και απέκλεισε με 6-3, 7-6 (2) τον Φελισιάνο Λόπεζ. Στο τουρνουά στο Νο1 του ταμπλό είναι το Νο6 του κόσμου, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη απέναντι στον Ρισάρντ Γκασκέ.

Το τουρνουά έχει ζωντανή κάλυψη από το Cosmote Sport 6.

@AndreyRublev97 overcomes a tricky 1R against Pospisil and advances 6-2, 6-4 in St. Petersburg. @Formula_TX | #spbopen pic.twitter.com/TeAd9l3hSR

Looking at the second round like

@karenkhachanov thrills the home crowd with a 6-4, 6-4 victory over Duckworth for his first win in St. Petersburg since 2013.@Formula_TX | #spbopen pic.twitter.com/ybvOWQesbL

— ATP Tour (@atptour) October 13, 2020