Roland Garros: Ο Βαβρίνκα «ισοπέδωσε» τον Μάρεϊ στο Παρίσι (vids)

Στην τελευταία τους συνάντηση στο Παρίσι στον ημιτελικό του 2017 ο Σταν Βραβρίνκα χρειάστηκε 5 σετ για να κάμψει την αντίσταση του Άντι Μάρεϊ να φτάσει στον τελικό του Roland Garros.

Τρία χρόνια και τρεις μήνες μετά από εκείνον τον αγώνα ο Ελβετός συνάντησε και πάλι τον Σκοτσέζο στο ίδιο κορτ αλλά στον 1ο γύρο και τον κέρδισε σε 1.37' με 6-1, 6-3, 6-2 για να προκριθεί στον 2ο γύρο.

Ο Μάρεϊ που έπαιξε σε όλα τα Grand Slam το 2020 και έφτασε έως τον 2ο γύρο στο US Open επέστρεψε μετά από το 2017 στο Παρίσι αλλά αποκλείστηκε νωρίς.

Οι πόντοι ήταν 87-54 και οι winners 42-10 για τον νικητή. Τα αβίαστα λάθη ήταν 27-26 (Βαβρίνκα.

Όσο αφορά τον Σταν Βαβρίνκα που είχε κερδίσει το Roland Garros το 2015 θα παίξει πλέον με τον Γερμανό Ντόμινικ Κέπφερ o οποίος στη Ρώμη έφτασε στον προημιτελικό για να αποκλειστεί από το Νο1 της κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς.

The 2015 champion keeps the pedal on the gas and grabs the second set 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/2Va9uwK4wF

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 27, 2020