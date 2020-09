Τον 15ο τίτλο της καριέρας της κατέκτησε στο Στρασβούργο η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-4, 1-6, 6-2 της Έλενας Ριμπάκινα στον τελικό του Internationaux de Strasbourg και θα ταξιδέψει κουπάτη στο Παρίσι για το Roland Garros.

Αυτός είναι ο 2ος τίτλος της μέσα στο 2020 αφού είχε κατακτήσει την 1η θέση και τον Μάρτιο στο Μοντερέι. Από την άλλη η νεαρή Καζάκα έπαιξε στον 5ο τελικό της στο 2020 και έμεινε με τη μια και μοναδική νίκη στο Χόμπαρτ της Αυστραλίας στις αρχές του έτους.

The No.2 seed @ElinaSvitolina defeats Rybakina, 6-4, 1-6, 6-2.

