Τίτλοι τέλους και για τον Οζέ Αλιασίμ στο Αμβούργο.

Ο νεαρός Καναδός αποκλείστηκε με 6-4, 6-2 από τον Καζάκο Αλεξάντερ Μπούμπλικ ο οποίος θα συναντήσει τον Κριστιάν Γκαρίν στον προημιτελικό της Παρασκευής.

Στους "8" του Hamburg European Open προκρίθηκε και ο Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Ρώσος έβγαλε νοκ άουτ με 6-1, 3-6, 6-2 τον Αμερικανό Πολ και περιμένει τον αγώνα του Μπαουτίστα Αγκούτ με τον Κέπφερ για να μάθει τον αντίπαλο του.

Welcome to the Alexander Bublik Show

The lucky loser defeats Auger-Aliassime 6-4 6-2 to book his spot in the #HamburgOpen last 8! pic.twitter.com/uOOi72VOwQ

— Tennis TV (@TennisTV) September 23, 2020