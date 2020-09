European Open: Δυο φορές θετικός στον covid-19 αλλά έπαιξε ο Περ στο Αμβούργο (vids)

Ο Μπενουά Περ συνεχίζει να απασχολεί τα ΜΜΕ με τις περιπέτειες του με τον covid-19.

Ο Γάλλος τενίστας ο οποίος είχε βρεθεί θετικός στον covid-19 στη Νέα Υόρκη και δεν έπαιξε στο US Open ταξίδεψε στην Ιταλία όπου και δεν κατάφερε να περάσει ένα γύρο και αυτή την εβδομάδα έπαιζε στο Αμβούργο.

Πριν από λίγες ώρες κοντραρίστηκε με τον Κάσπερ Ρουντ και αποσύρθηκε λόγω κούρασης στο 2ο σετ (6-4, 2-0). Το θέμα βέβαια δεν είναι ο αποκλεισμός του αλλά όσα δήλωσε μετά.

Όπως είπε στα ΜΜΕ όταν έφτασε στη Γερμανία υποβλήθηκε σε δυο τεστ covid-19 τα οποία ήταν και τα δυο θετικά. Το τρίτο ήταν αρνητικό και έτσι του επέτρεψαν να παίξει.

Τον άφησαν να παίξει αφού του είπαν πως είχε περάσει περίοδο καραντίνας. Το θέμα για εκείνο είναι εάν θα παίξει στο Roland Garros στην πατρίδα του με τον ίδιο να δηλώνει πως έχει πλέον μια στις δυο πιθανότητες να είναι ξανά θετικός.

Θυμίζουμε ότι στο Roland Garros και στα προκριματικά έχουν βρεθεί ήδη 6 παίκτες θετικοί και έμειναν εκτός ταμπλό ενώ σημειώνουμε ότι δεν είναι τουρνουά της ATP αλλά της ITF.

Not the ending we wanted to see

Paire is forced to retire through injury, meaning @CasperRuud98 progresses at the #HamburgOpen.

Hope to see you back stronger, @benoitpaire pic.twitter.com/sYjipPgGUZ

— Tennis TV (@TennisTV) September 23, 2020