Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι από την Δευτέρα (21/9) μόνος 2ος στην κατάταξη των τενιστών με τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Σέρβος που την περασμένη εβδομάδα ισοφάρισε με 286 εβδομάδες τον Πιτ Σάμπρας σήμερα τον ξεπέρασε και έχει πλέον 287!

Είναι μόνος του στη 2η θέση και πλέον κυνηγάει τον Ρότζερ Φέντερερ ο οποίος έχει παραμείνει στο Νο1 για 310 εβδομάδες και όπως όλα δείχνουν τον Μάρτιο θα τον ξεπεράσει!

Djokovic surpasses Sampras @DjokerNole is now second for the most weeks at No. 1 in @FedEx ATP Rankings history pic.twitter.com/SVYXv6rvTc

— ATP Tour (@atptour) September 21, 2020