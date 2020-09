Από... τύχη γλίτωσε τον τραυματισμό ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος παίζει αυτή την ώρα στον ημιτελικό του Italian Open στη Ρώμη με τον Κάσπερ Ρουντ και κατά την διάρκεια του 1ου σετ γλιστράει στο χώμα και σωριάζεται στο έδαφος.

Ευτυχώς σηκώθηκε αμέσως χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα και ... γκάζωσε για να κερδίσει (7-5) το 1ο σετ.

Blood, sweat, and tears...

Full commitment to the cause from @DjokerNole #IBI20 pic.twitter.com/2uBCGJeLQi

— Tennis TV (@TennisTV) September 20, 2020