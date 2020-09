Ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό του Italian Open ήρθε η Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η Τσέχα, η οποία το 2019 είχε κατακτήσει τον τίτλο στη Ρώμη απέκλεισε με 6-3, 3-6 6-0 την Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς στον προημιτελικό και θέλει άλλες δυο νίκες για να είναι εκ νέου νικήτρια στο τουρνουά.

Αντίπαλος της στον ημιτελικό της Κυριακής θα είναι η συμπατριώτισσα της Μαρκέτα Βοντρούσοβα.

Οι δυο Τσέχες έχουν κοντραριστεί μια φορά, το 2019 στο Miami Open, και η Πλίσκοβα είχε επικρατήσει με 6-3, 6-4.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

13:00 Χάλεπ-Μουγκουρούθα

17:00 Πλίσκοβα-Βοντρούσοβα

Sorry I can't come to the right now, I'm in the zone

@KaPliskova | #IBI20 pic.twitter.com/bH8K3I19TJ

— wta (@WTA) September 19, 2020