Μέσα σε 1.20' η Μαρκέτα Βοντρούσοβα απέκλεισε την Ελίνα Σβιτολίνα και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Italian Open.

Η 21χρονη Τσέχα η οποία το 2019 είχε παίξει στον τελικό του Roland Garros βρέθηκε σε φανταστική ημέρα και κέρδισε με 6-3, 6-0 το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης που έφτασε στη Ρώμη με στόχο τον τίτλο!

Στον ημιτελικό της Κυριακής η Τσέχα θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Πλίσκοβα με την Μέρτενς.

Για την Βοντρούσοβα αυτός θα είναι ο 1ος ημιτελικός σε τουρνουά Premier 5 και η νίκη επί της Σβιτολίνα η 3η κόντρα σε παίκτρια του top -10.

A maiden Premier 5 semifinal @VondrousovaM picks up a third top 10 career win and a first against Svitolina with a comprehensive 6-3, 6-0 upset of the two-time champ.#IBI20 pic.twitter.com/3zukFNWwxV

— wta (@WTA) September 19, 2020