Italian Open: Νοκ άουτ η Αζαρένκα, στον ημιτελικό η Μουγκουρούθα (vids)

Μετά από 2 ώρες και 19 λεπτά η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα απέκλεισε με ανατροπή με 3-6, 6-3, 6-4 την Βικτόρια Αζαρένκα και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Italian Open.

Το παιχνίδι είχε φανταστική εξέλιξη και η Ισπανίδα στο κατάλληλο σημείο (9ο γκέιμ 3ου σετ) έφτασε με μπρέικ στο 5-4 και έκλεισε το παιχνίδι στο σερβίς της.

Η Μουγκουρούθα δεν άφησε την Αζαρένκα να φτάσει στον 3ο ημιτελικό της μέσα σε 20 ημέρες ενώ εκείνη θα παίξει στον 2ο ημιτελικό της μέσα στο 2020.

Ο προηγούμενος ήταν στο Australian Open όπου και είχε αποκλείσει με 7-6 (8), 7-5 την Σιμόνα Χάλεπ η οποία θα είναι η αντίπαλος της στον ημιτελικό της Κυριακής στη Ρώμη.

Η Ρουμάνα με την Ισπανίδα έχουν παίξει 6 παιχνίδια και η Γκαρμπίνε έχει 4 νίκες ενώ την τελευταία φορά που έπαιξαν στο χώμα ήταν στο Roland Garros 2018. Τότε η Χάλεπ κέρδισε με 6-1, 6-4 την Ισπανίδα στον ημιτελικό και εν συνεχεία κατέκτησε τον τίτλο.

