Τσιτσιπάς: Αποκλείστηκε και θυμήθηκε την Αθήνα του 1810 (pic)

Μέσα σε λίγες μονάχα ώρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε και στο απλό αλλά και στο διπλό στο Italian Open.

O Έλληνας τενίστας παρά τον αποκλεισμό είχε όρεξη για post και μάλιστα με θέματα τέχνης.

Ανέβασε λοιπόν στα social media έναν πίνακα της Αθήνας του 1810 και μας ενημέρωνε πως είναι του Richard Temple.

Σίγουρα για να το ανεβάσει κάτι θα είχε στο μυαλό του αλλά δεν το αποκαλύπτει. Πάντως τα σχόλια "πέφτουν" βροχή και στα πιο πολλά οι φαν του ενδιαφέρονται για την κατάσταση του και ρωτούν εάν κάτι τον απασχολεί.

View of the city of Athens, in a painting by Richard Temple in the year 1810. pic.twitter.com/Xnyevt1Ozy

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) September 16, 2020