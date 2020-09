Η αγάπη των Σέρβων για τον Νόβακ Τζόκοβιτς είναι τεράστια αφού είναι ο αθλητής-σύμβολο τους.

Ο κορυφαίος τενίστας της χώρας και Νο1 στον κόσμο είναι στην καρδιά κάθε Σέρβου αλλά και σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας της Σερβίας.

Σε μια τέτοια γωνιά "ανακάλυψε" ένα νέο γκράφιτι για τον σύζυγο της, η Γέλενα Τζόκοβιτς και το "ανέβασε" με video στα social media.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αυτή την εβδομάδα είναι στη Ρώμη, είναι ήδη στον 3ο γύρο του Italian Open , και θα παίξει με τον Φιλίπ Κραϊνοβιτς για πρόκριση στους "8".

Everywhere I look around, I see (my) LOVE. Even on the walls of a random street in Belgrade #yourheartmakeshistory @DjokerNole

Gde god se okrenem vidim moju ljubav, pa čak i na zidovima našeg divnog grada. Predivno!

FA ‘20 pic.twitter.com/NfGjBKl87r

— Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) September 15, 2020