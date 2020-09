Italian Open: Με το δεξί η Αζαρένκα στη Ρώμη (vid)

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Italian Open η φιναλίστ του US Open , Βικτόρια Αζαρένκα.

Η 31χρονη Λευκορωσίδα απέκλεισε με 7-6 (7), 6-2 την Βένους Ουίλιαμς στον 1ο γύρο σε 2.01' και θα παίξει με την Αμερικανίδα Σοφία Κένιν στην επόμενη φάση του τουρνουά της Ρώμης.

Στον 2ο γύρο αποκλείστηκε η Νο10 του κόσμου Μπελίντα Μπένσιτς αφού ηττήθηκε με 6-3, 6-1 από την Ντάνκα Κόβινιτς από το Μαυροβούνιο η οποία είναι στο Νο86 της κατάταξης.

Στον επόμενο γύρο η Κόβινιτς θα παίξει με την Ελίζ Μέρτενς η οποία έβγαλε νοκ άουτ με 6-2, 6-4 την Μάγδα Λινέτ.

It was a quick turnaround for @vika7 but she defeats Venus Williams in a terrific contest, 7-6, 6-2. #IBI20 pic.twitter.com/hpKuxUq4nV — wta (@WTA) September 16, 2020

.@Venuseswilliams is looking to get back into the second set and gets one of the breaks back against Azarenka. #IBI20 pic.twitter.com/LHD7L4wbdL — wta (@WTA) September 16, 2020