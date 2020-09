Italian Open: Η Μουγκουρούθα έβγαλε νοκ άουτ στη βροχή την Στίβενς (vids)

Η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα ήταν η μεγάλη νικήτρια του "ντέρμπι" της 2ης ημέρας του Italian Open με την Σλόαν Στίβενς.

Η Ισπανίδα σ' ένα παιχνίδι που διακόπηκε για αρκετή ώρα λόγω βροχής επικράτησε με 6-3, 6-3 της Αμερικανίδας σε 1.21' και στον 2ο γύρο θα παίξει με την Κόκο Γκάουφ.

A forehand down the line seals it for @GarbiMuguruza .

Players are back on court! @GarbiMuguruza gets the first point of the second set.#IBI20 pic.twitter.com/KWpOynX9Zc

