Εκτός δράσης από τον 1ο γύρο του Italian Open έμεινε η Αντζελίκ Κέρμπερ.

Η Γερμανίδα πρώην Νο1 αποκλείστηκε από την Τσέχα Κατερίνα Σινιάκοβα με 6-3, 6-1 σε 1 ώρα και 9'.

Από την άλλη η Κόκο Γκάουφ μετά από τον πρόωρο αποκλεισμό της από το US Open ξεκίνησε με νίκη στη Ρώμη κερδίζοντας με 6-4, 6-3 την Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ.

Η Κασάτκινα απέκλεισε με 6-2, 6-2 την νικήτρια του διπλού στο US Open Βέρα Ζβονάρεβα και η Κονταβέιτ με 6-3, 7-6 (1) την Γκαρσία.

Anett Kontaveit takes the tiebreak to claim victory over Garcia! Sealing it 6-3, 7-6(1) at the @InteBNLdItalia! pic.twitter.com/lLSNkp01SL — wta (@WTA) September 15, 2020