Άλλα τέσσερα νέα τουρνουά πρόσθεσε στο καλεντάρι της έως το τέλος του 2020 η ATP.

Τα τουρνουά που θα διεξαχθούν μόνο για φέτος είναι αυτό της Κολωνίας (σκληρή επιφάνεια) που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες (12 και 19 Οκτωβρίου), αυτό της Σαρδηνίας (χωμάτινο) που θα ξεκινήσει επίσης στις 12/10 αλλά το Astana Open (σκληρή επιφάνεια) που θα διεξαχθεί στο Καζακστάν και θ' αρχίσει στις 26/10.

Όλα είναι ATP250 και Indoor.

Δείτε αναλυτικά το νέο καλεντάρι έως το φινάλε του 2020:

The ATP has announced the addition of four new events to the 2020 provisional schedule.

Introducing two new back-to-back ATP 250 events in Cologne (Germany, Indoor Hard) & new ATP 250 events in Sardinia (Italy, Clay), and Nur-Sultan (Kazakhstan, Indoor Hard).

