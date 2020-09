Στην αρχή του 2020 και στο Australian Open η Μαρία Σαράποβα ανακοίνωσε την απόφαση της να αποσυρθεί από το τένις.

Η σπουδαία Ρωσίδα πρωταθλήτρια που ζει μόνιμα στις ΗΠΑ δεν θα μπορούσε βέβαια να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω της στο χώρο που την ανέδειξε και έτσι αποφάσισε να καθοδηγήσει τους νέους και τις νέες να αγαπήσουν και να μάθουν το τένις.

Ενώ η ίδια δείχνει μεγάλη αγάπη πλέον για το μποξ έχει ετοιμάσει μια σειρά από video με ασκήσεις και μαθήματα για το τένις τα οποία φυσικά περιέχουν και προσωπικές της ιστορίες.

Είναι ένας τρόπος να είσαι κοντά στο άθλημα που αγαπάς και το ίδιο είχε κάνει και ο Μάικλ Φελπς όταν αποσύρθηκε από την κολύμβηση.

Welcome to the @theskills! Months of production, editing, and focus went into this project. My course consists of 20 episodes/ 100+ mins of content. We cover fundamentals, mindset and lessons for all ages + levels. It’s so beautifully filmed https://t.co/55yAjYhBTD pic.twitter.com/TZUnpF5vsr

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) September 2, 2020