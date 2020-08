Νόβακ Τζόκοβιτς: Οι 35 τίτλοι Masters και τo διπλό Golden Masters (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε τους 80 τίτλους καριέρα στη Νέα Υόρκη κατακτώντας το Western and Southern Open (Cincinnati Masters) αλλά έφτασε παράλληλα και τους 35 τίτλους Masters που είχε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Σέρβος τενίστας είναι ο πρώτος τενίστας στην ιστορία του αθλήματος που έχει κατακτήσει τουλάχιστον 2 τίτλους σε Masters (Golden Golden Masters). Επίσης είναι ο πρώτος που κερδίζει τίτλο Masters για 3η συνεχόμενη δεκαετία!

Οι τίτλοι του Νόβακ Τζόκοβιτς ανά Masters:

Miami Open (6): 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016.

Indian Wells (5):2008, 2011, 2014, 2015, 2016.

Paris Masters (5): 2009, 2013, 2014, 2015, 2019.

Italian Open (4): 2008, 2011, 2014, 2015.

Rogers Cup (4): 2007, 2011, 2012, 2016.

Shanghai Masters (4): 2012, 2013, 2015, 2018.

Madrid Open (3): 2011, 2016, 2019.

Monte Carlo Masters (2): 2013, 2015.

Cincinnati Masters (2): 2018, 2020.

THE GOLDEN GOLDEN MASTER @DjokerNole is the #CInCyTENNIS champion & the first man to win every Masters 1000 title TWICE pic.twitter.com/35Jmk2L1DQ

The master of Masters @DjokerNole ties Rafael Nadal for the all-time lead in Masters 1000 titles with 35.

Not only is he the only player to claim all nine Masters 1000 titles, now he's the only man to win them all TWICE. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/nQva4ZmYjX

— Tennis TV (@TennisTV) August 29, 2020