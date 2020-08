Απέναντι στην κίνηση Τζόκοβιτς οι Φέντερερ - Ναδάλ! (pic)

Θέση για το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με τη νέα ένωση παικτών τένις που προωθεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Βάσεκ Πόσπισιλ πήρε τόσο ο Ράφα Ναδάλ όσο και ο Ρότζερ Φέντερερ.

Οι δυο "μύθοι" του τένις διαφώνησαν ανοιχτά και δημόσια με την κίνηση και τόνισαν πως το τένις θέλει ενότητα και όχι διάσπαση. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι ανακοινώσεις των διοικητικών οργάνων του τένις.

«Ο κόσμος βιώνει μια δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση. Προσωπικά πιστεύω πως σ' αυτούς τους καιρούς πρέπει να ηρεμήσουμε και να εργαστούμε όλοι μαζί, προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι ώρα για ενότητα και όχι για διάσπαση», έγραψε στο twitter ο Ισπανός και μαζί του συμφώνησε και ο Ελβετός.

«Συμφωνώ με τον Ράφα Ναδάλ. Είναι αβέβαιη και δύσκολη εποχή, αλλά πιστεύω πως είναι σημαντικό για μας να μείνουμε ενωμένοι ως παίκτες, ως άθλημα, να ανοίξουμε τον καλύτερο δυνατό δρόμο για το μέλλον», έγραψε ο Ρότζερ Φέντερερ.

I agree @RafaelNadal. These are uncertain and challenging times, but I believe it’s critical for us to stand united as players, and as a sport, to pave the best way forward. https://t.co/foAmiLVrdV

— Roger Federer (@rogerfederer) August 29, 2020