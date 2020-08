Ασταμάτητος στο 2020 παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς αφού κατέκτησε με την 23η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια το Western and Southern Open της Νέας Υόρκης.

Ο Σέρβος τενίστας που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε σε 2 ώρες με 1-6, 6-3, 6-4 στον τελικό του Καναδού Μίλος Ράονιτς και έφτασε τους 80 τίτλους στην καριέρα του.

Παράλληλα αυτός είναι 35ος σε Masters και ισοφάρισε στην κορυφή της κατηγορίας τον Ράφα Ναδάλ. Στο Western and Southern Open είναι για 2η φορά μετά από το 2018 νικητής και είναι ο πρώτος παίκτης που κερδίσει το τουρνουά του Σινσινάτι στη Νέα Υόρκη.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εκτός από τις 23 νίκες έφτασε και στους 3 τίτλους μέσα στο 2020 αφού στην προ covid-19 είχε κατακτήσει τον τίτλο στο Australian Open και στο Ντουμπάι.

Ο μονόλογος του Καναδού

Το 1ο σετ ήταν μονόλογος του Μίλος Ράονιτς. Ο Σέρβος είναι πολύ κακός και ο Καναδός είναι απόλυτος.

Θα προηγηθεί με μπρέικ με 3-1 θα φτάσει και σε άλλο ένα μπρέικ για το 5-1 και θα κλείσει στο σερβίς του το σετ με 6-1 σε 31'.

Η επιστροφή του Σέρβου

Στο 2ο σετ ο Τζόκοβιτς ήταν αυτός που έχουμε συνηθίσει.

Θα κρατήσει το σερβίς του από την αρχή και θα φτάσει σε μπρέικ στο 6ο γκέιμ (4-2). Μετά από το 5-2 ο Ράονιτς μειώνει σε 5-3 αλλά ο Σέρβος κλείνει το σετ.

Μεγάλος Νόβακ!

Στο 3ο σετ ο Ράονιτς με μπρέικ έφτασε στο 2-0. Ο Τζόκοβιτς θα πάρει πίσω το μπρέικ (2-1) και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-2!

O Ράονιτς θα μειώσει σε 4-3 και σε 5-4 και ο Τζόκοβιτς θα του σβήσει μπρέικ πόιντ και θα επικρατήσει με 6-4.