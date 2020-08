Τέλος εποχής στο τένις για τους αδελφούς Μπράιαν.

Τα αδέλφια Μπομπ και Μάικ Μπράιαν που γεννήθηκαν στις 29/4/1978 αποφάσισαν να κάνουν πράξη αυτό που είχαν δημοσιοποιήσει από καιρό και αποχωρούν από την ενεργό δράση.

Οι δυο Αμερικανοί που συνέθεσαν το πιο επιτυχημένο δίδυμο στο διπλό στην open era κατέκτησαν 16 τίτλους Grand Slam, 39 τίτλους σε Masters, χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο ενώ ήταν στο Νο1 του κόσμου για 438 εβδομάδες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι έναν από τους τίτλους Masters τον κατέκτησαν σε τελικό απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Thank you for all you have done for tennis @Bryanbros @Bryanbrothers pic.twitter.com/VrBJok4pMv

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 28, 2020