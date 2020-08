Άσχημα είναι τα νέα για τον Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο.

Ο Αργεντινός τενίστας ο οποίος του 2009 είχε κατακτήσει το US Open και έχει φτάσει έως το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης υποβλήθηκε στην 3η επέμβαση του στο γόνατο από το 2018!

Ο Ντελ Πότρο εγχειρίστηκε στο δεξί γόνατο στην Ελβετία και θυμίζουμε πως είχε τραυματιστεί στη Σανγκάη τον Οκτώβριο του 2018.

Για το θέμα ρωτήθηκε και ο φίλος του Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος είπε πως περιμένει να τον δει πάλι σύντομα στα κορτ και πως κανείς δεν θα θέλει να παίξει ξανά τένις περισσότερο από τον Ντελ Πότρο.

'I hope to see him soon. No one wants to play tennis more than him right now'

Kind words from @DjokerNole on his friend @delpotrojuan, who underwent knee surgery for the third time in two years earlier today.

Get well soon, Delpo! pic.twitter.com/MPxXj8UUQy

— Tennis TV (@TennisTV) August 26, 2020