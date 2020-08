Ο Ρέιλι Οπέλκα θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά ή του Τζον Ίσνερ στον προημιτελικό της Τετάρτης στο Western and Southern Open.

O 22χρόνος Αμερικανός επικράτησε με 6-3, 7-6 (4) του Ιταλού Ματέο Μπερετίνι και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα παίξει στους "8" σε Masters.

Από την άλλη ο Μπερετίνι είναι ο 4ος top-10 παίκτης που μένει εκτός συνέχειας αφού στον 3ο γύρο αποκλείστηκε ο Γκοφέν και στον 2ο οι Τιμ και Ζβέρεφ.

Ο Οπέλκα είχε 19-7 άσους και πήρε 62 έναντι 49 πόντους.

Flying under the radar...@ReillyOpelka is yet to drop a set, defeating no.6 seed Berrettini 6-3 7-6 to make his first Masters 1000 QF pic.twitter.com/v21kUApy4r

— Tennis TV (@TennisTV) August 25, 2020