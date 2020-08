Θα το βλέπαμε και αυτό στο τένις στην εποχή του covid-19.

Στο παιχνίδι του 3ου γύρου του Western and Southern Open ανάμεσα στον Μεντβέντεφ και τον Μπέντενε ο Σλοβένος κατά την διάρκεια του 2ου σετ δέχτηκε ένα μπαλάκι από το ball boy μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια του.

Χτύπησε το μπαλάκι και αυτό πήγε στα κάγκελα άλλαξε πορεία και "έσκασε" πάνω στον καμεραμάν που ήταν στην άδεια εξέδρα! Αμέσως το παιχνίδι διακόπηκε από τον διαιτητή, ο Μπέντενε ζήτησε συγνώμη και ο supervisor, που ανέλαβε δράση κατάλαβε πως δεν υπήρχε πρόθεση.

Έτσι ο Αλιάζ Μπέντενε γλίτωσε την αποβολή και απλά χρεώθηκε με code violation.

Common sense prevails

Aljaz Bedene receives a code violation after this unfortunate incident with a court-side cameraman.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/AzQwKWOhke

— Tennis TV (@TennisTV) August 25, 2020