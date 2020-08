Western & Southern Open: Συνεχίζει για την κούπα ο Μεντβέντεφ (vid)

Το δεύτερο βήμα για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2019 στο Western and Southern Open πραγματοποίησε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος (Νο5) επικράτησε με 6-3, 6-3 του Σλοβένου Αλιάζ Μπέντενε στον 3ο γύρο και θα περιμένει να τελειώσει το παιχνίδι του Κατσάνοφ με τον Μπαουτίστα Αγκούτ για να μάθει τον αντίπαλο του στα προημιτελικά.

Ο Σλοβένος είχε 29 αβίαστα λάθη (18 ο Ρώσος) και δεν έφτασε ποτέ σε μπρέικ πόιντ. Μάλιστα στο 2ο σετ έστειλε το μπαλάκι κατά λάθος στην άδεια εξέδρα πάνω σε κάμεραμαν και "έφαγε" ποινή!

Μετά από τον αγώνα ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είπε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το παιχνίδι σήμερα. Δούλεψα σκληρά όλο αυτό το διάστημα και τώρα μένει να δούμε ποιες θα είναι οι δυνατότητες μου σ' αυτό το τουρνουά».

Defending champion @DaniilMedwed wins his 8th straight match at #CInCyTennis , 6-3 6-3 over Aljaz Bedene. pic.twitter.com/O1Kcd3vJBQ

You think he's going to rip a backhand but @DaniilMedwed has other ideas. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/ZrFCDQTSfp

— Tennis TV (@TennisTV) August 25, 2020