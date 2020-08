Παίζοντας με έντονους πόνους στον αυχένα το πρώτο του παιχνίδι μετά από τις 29/2 ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφυγε νικητής από το κεντρικό κορτ που "φιλοξενεί" το Western and Southern Open.

Ο Σέρβος τενίστας έσφιξε τα δόντια και επικράτησε με 7-6 (2), 6-4 του Λιθουανού Ρικάρντας Μπεράνκις και έτσι είναι στον 3ο γύρο όπου θα συναντήσει την Τρίτη (22:00) τον Τένις Σάντγκρεν.

Η νίκη αυτή ήταν η 19η σε ισάριθμα παιχνίδια στη σεζόν για το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και του ταμπλό ο οποίος ζήτησε ουκ ολίγες φορές βοήθεια από το φυσιοθεραπευτή.

Ο Τζόκοβιτς είχε 17-22 winners και 17 αβίαστα λάθη έναντι 32 του αντιπάλου του. Ο Σέρβος είχε 8-0 άσους!

Δυσκολεύτηκε στο 1ο σετ

O Τζόκοβιτς θ' αρχίσει το παιχνίδι με 2 αβίαστα λάθη και 2 άσους και θα φτάσει στο 1-0.

Ο Μπεράνκις θα πιέσει θα απωλέσει μπρέικ ποιντ (2) αλλά θα είναι εκείνος που θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ (3-4). Ο Σέρβος θα το πάρει αμέσως πίσω (4-4) και θα προηγηθεί με 6-5 για να δει τον Λιθουανό να οδηγεί το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί δεν είχε αντίπαλο ο Τζόκοβιτς και έκλεισε το σετ με 7-6 (2).

Ανατροπή με πόνο!

Ο Μπεράνκις θ' ανοίξει το 2ο σετ με μπρέικ (0-2) αλλά ο Τζόκοβιτς όπως και στο 1ο σετ θα πάρει αμέσως πίσω το μπρέικ (1-2). Ο Τζόκοβιτς έχει μπρέικ ποιντ στο 5ο γκέιμ αλλά δεν θα την εκμεταλλευτεί και ο Μπεράνκις θα φτάσει στο 2-3.

Με μπρέικ ο Μπεράνκις θα φτάσει στο 2-4 αλλά ο Σέρβος θα πάρει πίσω το μπρέικ ξανά για να μειώσει (3-4). Θα ισοφαρίσει σε 4-4 και με νέο μπρέικ θα επιστρέψει από το 2-4 για να πάει στο 5-4! Μετά απλά κατέκτησε το παιχνίδι με 6-4.

Σ' άλλο παιχνίδι της βραδιάς ο Μάρτον Φούτσοβιτς απέκλεισε με 7-5, 4-6, 6-2 τον νικητή του 2017 Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και θα παίξει στον 3ο γύρο με τον Κραϊνοβιτς.