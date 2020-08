Western & Southern Open: Με ανατροπή στον 3ο γύρο η Οσάκα (vids)

Με ανατροπή η Ναόμι Οσάκα πέτυχε την πρώτη της νίκη στο Western and Southern Open της Νέας Υόρκης.

Η Ιαπωνέζα πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 7-6 (5), 6-4, 6-2 την Καρολίνα Μούτσοβα και συνεχίζει στους "16" του τουρνουά για να παίξει την Τρίτη με την Γιαστρέμσκα.

Η Οσάκα είχε 11-4 άσους και 4/9 μπρέικ πόιντ έναντι 1/3.

Σ' άλλα παιχνίδια του ταμπλό των γυναικών, η Μέρτενς απέκλεισε με 6-1, 6-7 (5), 6-3 την Μλαντένοβιτς, η Αζαρένκα με 6-2, 7-6 (8) την Γκαρσία, η ΜακΧέιλ την Αλεξάντροβα (6-1, 7-6 (8) ενώ συνεχίζει και η Κονταβέιτ.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της ημέρας.

.@naomiosaka seals the second set with an ace, 6-4.

Who will take the 3rd set and advance to the third round? #CInCyTENNIS pic.twitter.com/D2M6otxbRp

— wta (@WTA) August 24, 2020