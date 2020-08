Εκτός συνέχειας από την φάση των "32" έμεινε στο Western and Southern Open της Νέας Υόρκης η Πέτρα Κβίτοβα.

Η Τσέχα που έχει κατακτήσει 2 Wimbledon και είναι στο Νο12 της παγκόσμιας κατάταξης και στο Νο6 του ταμπλό αποκλείστηκε με ανατροπή με 2-6, 7-5, 6-2 από την συμπατριώτισσα της Μαρί Μπούζκοβα.

Σ' άλλα παιχνίδια στο ταμπλό των γυναικών η Πέγκουλα απέκλεισε με 7-5, 6-2 την Ανισίμοβα ενώ η Κόντα επικράτησε με 6-2, 6-0 της Φλιπκενς.

