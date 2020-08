Western & Southern Open: Η Κορνέ έβγαλε νοκ άουτ την Κένιν (vids)

Μετά από την Καρολίνα Πλίσκοβα που ήταν στο Νο1 του ταμπλό μέσα σε λίγη ώρα αποκλείστηκε και η Σοφία Κένιν (Νο2).

Η νεαρή Αμερικανίδα που είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, νικήτρια του Australian Open 2020 αποκλείστηκε με οδυνηρό τρόπο στον 2ο γύρο με 6-1, 7-6 (7)από την 30χρόνη Γαλλίδα Νο60 Αλίζ Κορνέ.

Στο 1ο σετ η Κορνέ με 2 μπρέικ έφτασε στο 5-0 και στην επικράτηση (6-1) ενώ στο 2ο είχε 3 μπρέικ έως το 5-2, η Κένιν μείωσε με μπρέικ σε 5-3 και εν συνεχεία σε 5-4.

Η Αμερικανίδα με νέο μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5 και η Κορνέ θα οδηγήσει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ. Η Κένιν θα προηγηθεί με 6-4, η Κορνέ θα "σβήσει" 2 σετ πόιντ για το 6-6 και θα έχει ματς πόιντ.

Το "σβήνει" η Κένιν (7-7) αλλά η Κορνέ θα εκμεταλλευτεί το 2ο ματς πόιντ (9-7) και θα πάρει μια τεράστια νίκη! H Κορνέ συνεχίζει στον 3ο γύρο.

Πλέον στο τουρνουά συνεχίζουν μόνο δυο παίκτριες top-10 που είναι η Σερένα Ουίλιαμς (Νο3 στο ταμπλό) και η Ναόμι Οσάκα (Νο4).

Στο ταμπλό των ανδρών, ο περσινός φιναλίστ Νταβίντ Γκοφέν επικράτησε με 7-6 (6), 6-4 του Μπόρνα Τσόριτς και συνεχίζει στον 3ο γύρο.