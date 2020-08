Ορφανό... από Νο1 έμεινε από τον 2ο γύρο το κυρίως ταμπλό του Western and Southern Open.

Η Τσέχα Καρολίνα Πλίσκοβα που είναι στο Νο3 του κόσμου και στο Νο1 του ταμπλό αποκλείστηκε με 7-5, 6-4 από την Ρωσίδα Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Αν και η Πλίσκοβα προηγήθηκε με 4-1 στο 1ο σετ ισοφαρίστηκε σε 4-4, προηγήθηκε με 5-4 αλλά έχασε το σετ με 7-5 και δεν μπόρεσε να ισφαρίσει στο 2ο απέναντι στη Ρωσίδα που είναι στο No 41 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Τσέχα είχε 9 διπλά λάθη (1 η Ρωσίδα).

