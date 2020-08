Στον 2ο γύρο του Western and Southern Open προκρίθηκε η Νταγιάνα Γιαστρέμσκα αφού απέκλεισε μετά από 2.36' με ανατροπή με 5-7, 6-2, 7-5 την Βένους Ουίλιαμς.

Στο 1ο σετ η Γιαστρέμσκα προηγήθηκε με 1-3 (1-2 μπρέικ) αλλά η Βένους Ουίλιαμς με μπρέικ ισοφάρισε σε 4-4. Το 5-5 είναι για την Γιαστρέμσκα η οποία όμως θα χάσει το 1ο σετ με μπρέικ της Αμερικανίδας στο 12ο (7-5).

Το 2ο σετ είναι μονόλογος της Γιαστρέμσκα. Θα φτάσει με μπρέικ στο 1-2 και στο 1-4 και θα ισοφαρίσει σε 1-1 (6-2). Στο 3ο οι δυο παίκτριες κράτησαν το σερβίς τους αλλά στο 9ο γκέιμ ένα διπλό λάθος της Βένους έδωσε την ευκαιρία στην αντίπαλο της να φτάσει στο μπρέικ πόιντ το οποίο και εκμεταλλεύτηκε.

H Βένους θα "απαντήσει" και θα πάρει αμέσως πίσω το μπρέικ (5-5). Τρίτο μπρέικ στη σειρά και 5-6 για την Ουκρανή αλλά η 40χρονη Βένους θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ το οποίο θα "σβήσει" η Γιαστρέμσκα. Νέο μπρέικ ποιντ και νέα ισοπαλία (40-40) και τελικά η Νταγιάνα θα επικρατήσει με 7-5!

H Oυίλιαμς είχε 3/14 μπρέικ πόιντ και η Γιαστρέμσκα 4/10.

Σ' άλλα παιχνίδια της ημέρας η Κουντερμέτοβα απέκλεισε με 5-7, 6-3, 7-5 την Τομλζιάνοβιτς και η Μλαντένοβιτς με 6-3, 6-4 την Σεβάστοβα. Εκτός 2ου γύρου έμεινε και η εξαιρετική φέτος (4 τελικοί) Έλενα Ριμπάκινα η οποία ηττήθηκε με 7-5, 7-6 (6) από την Αλεξάντροβα.

Ακόμη η Αζαρένκα είχε εύκολο έργο απέναντι στην Βέκιτς αφού επικράτησε με 6-2, 6-3.

A victorious effort by @D_Yastremska The No.16 seed charges back from a set down to overcome Williams 5-7, 6-2, 7-5 at @CincyTennis. pic.twitter.com/RVkNhzLqGE — wta (@WTA) August 23, 2020

First-set fightback @Venuseswilliams surges back from a break down to take the opener 7-5 at @Cincytennis! pic.twitter.com/L4cJAlFdU8 — wta (@WTA) August 22, 2020

Ekaterina Alexandrova advances to the @CincyTennis second round! Defeats Rybakina 7-5, 7-6(6). pic.twitter.com/rqhgwK989z — wta (@WTA) August 22, 2020