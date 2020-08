Συνεχίζοντας την τεράστια προσφορά του στο λαό και ειδικά στη νεολαία της Σερβίας το Novak Djokovic Foundation δώρισε 102.000 ευρώ για την δημιουργία σχολείου στην περιοχή του Trstenik.

Με τα χρήματα αυτά θα ανακαινιστεί πλήρως το ήδη υπάρχουν κτίριο του προσχολικού ιδρύματος "Biseri" ενώ θα κατασκευαστούν και νέες πτέρυγες.

Ο επικεφαλής του πρότζεκ που όταν ολοκληρωθεί θα δώσει την δυνατότητα σε 75 παιδιά να βρουν σχολική στέγη, ο Μάρκο Κοβάσεβιτς είπε: «Περί τα 657 παιδιά που ζουν στον δήμο του Trstenik, δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο νηπιαγωγείο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η τοπική κοινότητα έχει τη μεγάλη αυτή ανάγκη.

Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου θα είναι 280 τετραγωγικά μέτρα και θα μπορέσουν σε αυτό να μείνουν 75 παιδιά και να έχουν τις καλύτερες συνθήκες. Μέχρι στιγμής, το Novak Djokovic Foundation έχει ανακατασκευάσει και κατασκευάσει 45 νηπιαγωγεία, βοηθώντας περισσότερα από 22.000 παιδιά στη Σερβία, ενώ έχει απασχολήσει και 1.600 εκπαιδευτικούς.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε τις ιδανικές συνθήκες για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και να εξασφαλίσουμε πως θα έχουν ένα περιβάλλον που θα τα παρακινήσει να μορφωθούν».

Με το ίδρυμα του Νόβακ Τζόκοβιτς ασχολείται καθημερινά η σύζυγος του και μητέρα των δυο παιδιών τους Γέλενα Τζόκοβιτς.

Big news! Today we’re starting with the reconstruction of kindergarten in Stopanja village! This project will allow 75 more spots for children. Thank you for your generous support! https://t.co/6uEsBB0dUc

— Novak Djokovic Foundation (@novakfoundation) August 13, 2020