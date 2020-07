Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες ο Ντομινίκ Τιμ κατέκτησε το τουρνουά Bett1 Acces στο Βερολίνο.

Ο Αυστριακός που είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης είχε κερδίσει τον τίτλο στο γρασίδι και ντούμπλαρε τις επιτυχίες του φτάνοντας στην κορυφή και στον τελικό σε σκληρή επιφάνεια.

Ο Τιμ είχε απέναντι του στον τελικό τον νεαρό Γιανίκ Σίνερ και τον κέρδισε με 6-4, 6-2.

Grass court champion

Hard court champion @ThiemDomi defeats Sinner in straight sets to win the @bett1aces title. pic.twitter.com/pxyBnSDHsg

