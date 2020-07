Νέες συζητήσεις "πυροδότησε" η βράβευση του Νόβακ Τζόκοβιτς από τον τέως πρόεδρο της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας Μίλοραντ Ντόντικ με το βραβείο του "Τάγματος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας".

Το συγκεκριμένο βραβείο είχε δοθεί στο παρελθόν σε εγκληματίες πολέμου όπως είναι ο Ράτκο Μλάντιτς και Ράντοβαν Κάρατζιτς και το σημαντικότερο είναι ότι δόθηκε λίγες ημέρες μετά από την επέτειο των 25 ετών από την σφαγή της Σρεμπρένιτσα.

Το θέμα έφερε στην επιφάνεια η Αρμίνκα Χέλιτς η οποίς έιναι Βόσνια και είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων της Μεγάλης Βρετανίας.

«Είμαι απογοητευμένη που βλέπω τον Νόβακ να παραλαμβάνει το 'Τάγμα της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας', που παλιότερα έχει απονεμηθεί στους εγκληματίες πολέμου Μλάντιτς, Κάρατζιτς. Μόνο λίγες μέρες μετά την επέτειο της σφαγής της Σρεμπρένιτσα. Δεν είναι πράξεις ενός ινδάλματος του αθλητισμού», έγραψε σχετικά.

Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στη Βοσνία τις προηγούμενες ημέρες για διακοπές και για μπίζνες.

Disappointing to see ⁦@DjokerNole⁩ receiving the “Order of Republica Srpska”, previously awarded to convicted war criminals Mladić, Karadjic... Only days after the Srebrenica genocide anniversary. Not the actions of a sports role model #Srebrenica25 https://t.co/8RKtxWZdNu

— Arminka Helic (@arminkahelic) July 16, 2020