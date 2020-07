Ευχάριστες αναμνήσεις "ξύπνησε" στον Στέφανο Τσιτσιπά ένα video που "ανέβασε" ο Κάρεν Κατσάνοφ από την Ελλάδα.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο15 της παγκόσμιας κατάταξης συνεχίζει τις διακοπές και τις προπονήσεις του στα νότια προάστια της Αθήνας και χρησιμοποιεί ένα γήπεδο στη Βουλιαγμένη απ' όπου ξεκίνησε ο Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας είδε το video και έγραψε με πολύ νοσταλγία πως σ' αυτό το κορτ ξεκίνησαν όλα!

That’s the court where it all started https://t.co/0Sp3O9moAO

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) July 14, 2020