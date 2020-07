Μετά από την σπουδαία εμφάνιση και τη νίκη με 4-0 επί του Γκοφέν το Σάββατο ο Στέφανος Τσιτσιπάς θ΄αντιμετωπίσει ξανά τον Βέλγο Νο10 του κόσμου την Κυριακή στον 2ο ημιτελικό του UTS.

Ο Έλληνας τενίστας που ήταν ο καλύτερος παίκτης του ομίλου του Ultimate Tennis Showdown που διεξάγεται στην Ακαδημία Μουράτογλου στη Γαλλία θα παίξει με τον Βέλγο την Κυριακή στις 19:30.

Εάν επικρατήσει θα συναντήσει τον νικητή του 1ου ημιτελικού (17:15) ανάμεσα στον Ρισάρ Γκασκέ και τον Ματέο Μπερετίνι. Ο τελικός θα αρχίσει στις 23:00.

There can only be one.

Tune in to the #UTShowdown Final Four this Sunday from 5:15 pm CET. pic.twitter.com/ysFyJAUw40

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 10, 2020