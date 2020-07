Ναόμι Οσάκα: Σχεδίασε μάσκα για φιλανθρωπικό σκοπό (pic)

Βλέποντας στις ΗΠΑ όπου διαμένει μόνιμα όλους τους ανθρώπους να κυκλοφορούν λόγω του covid-19 με μάσκες στο πρόσωπο η Ναόμι Οσάκα αποφάσισε να σχεδιάσει τη δική της μάσκα για τους συμπατριώτες της, τους Ιάπωνες.

Η νικήτρια του US Open 2018 και Australian Open 2019 αποφάσισε μαζί με την αδελφή της Μάρι να σχεδιάσουν και να παράγουν μάσκες προστασίας με όμορφα σχέδια.

«Δεν ήθελα απλά να σχεδιάσω μια μάσκα για προστασία αλλά να είναι και μοντέρνα. Να είναι ένα είδους τέχνης», είπε μεταξύ άλλων. Οι μάσκες κυκλοφορούν στην Ιαπωνία σε περιορισμένο αριθμό και τα έσοδα θα δοθούν στην UNICEF για την ενίσχυση των παιδιών της χώρας.

I'm excited to share my sister & I designed this limited edition mask with proceeds benefiting @UNICEF’s COVID-19 relief efforts. It's important to protect yourself & others! The masks are three layers coated with 3XDRY BIO & washable up to 50 times: https://t.co/Njgk6bEJ5a pic.twitter.com/cGkLpzls2J

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) July 3, 2020