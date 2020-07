Μετά από την συμμετοχή του στην καμπάνια της ισπανικής κυβέρνησης για τον τουρισμό στην μετά covid-19 εποχή ο Ράφα Ναδάλ είναι πρωταγωνιστής και σε νέα καμπάνια με θέμα τον τουρισμό.

Αυτή τη φορά διαφημίζει μέσω video τις ομορφές της Μαγιόρκα, που είναι το νησί που γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει μόνιμα όταν δεν έχει αγώνες.

Ο Ισπανός τενίστας πρωταγωνιστεί στο video στο οποίο "πετάει" και drone το οποίο έχει κάνει περιήγηση στις ομορφιές του νησιού του.

MALLORCA

Bienvenidos, Welcome, Bienvenues, Willkommen, Benvenuti, добро пожаловат, , Bem-vinda, Benvinguts !

In how many other languages can you say it? pic.twitter.com/DccON7Y3Qg

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 2, 2020