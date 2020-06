Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα του τεστ για covid-19 στο οποίο υποβλήθηκε πριν παίξει στο UTS ο Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αυστριακός που είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης την περασμένη εβδομάδα είχε παίξει στο Βελιγράδι και στο Adria Tour και όπως ήταν φυσικό με την άφιξη του στη Γαλλία για το UTS υποβλήθηκε σε τεστ.

Ο Τιμ είχε παίξει πριν από μια εβδομάδα και με τον Ντιμιτρόφ ο οποίος βρέθηκε θετικός στον covid-19.

Upon his arrival on site, Dominic Thiem underwent COVID-19 testing at the @MouratoglouAcad sports medicine center. pic.twitter.com/b1uHpF2vQQ

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 19, 2020