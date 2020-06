Τσιτσιπάς: «Ο πρώτος κανόνας ζωής είναι να μην ερωτεύεσαι» (pics)

Μετά από την δημόσια συγνώμη στον Ματ Χέιγκ διότι χρησιμοποιούσε ρητά του στα social media χωρίς να βάζει "πηγή" ο Στέφανος Τσιτσιπάς "επέστρεψε" με νέες φράσεις του Άγγλου συγγραφέα.

Τις τελευταίες ημέρες "ανεβάζει" στα social media φράσεις του Χέιγκ (με πηγή) αλλά το περίεργο είναι ότι "αποκηρρύσει" τον έρωτα. Ο Έλληνας τενίστας σημειώνει ότι ο έρωτας σε κάνει να χάσεις το μυαλό σου.

Καλά είναι τα ρητά αλλά σίγουρα ο Άγγλος συγγραφέας τραγικοποιεί τον έρωτα και οδηγεί σ' αυτό τον δρόμο τον τενίστα.

« Ο πρώτος κανόνας ζωής είναι να μην ερωτεύεσαι. Υπάρχουν και άλλοι κανόνες αλλά αυτός είναι ο πιο βασικός. Να μην ερωτεύεσαι. Να μην μένεις ερωτευμένος. Να μην ονειροπολείς για τον έρωτα. Αν μείνεις σε αυτόν τον κανόνα, θα είσαι καλά» , γράφει στο πρώτο tweet του ο Έλληνας πρωταθλητής και συνεχίζει στο δεύτερο: «Φυσικά, επιτρέπεται να αγαπάς το φαγητό, τη μουσική και τη σαμπάνια όπως και τα καλοκαιρινά απογεύματα του Οκτώβρη. Μπορείς να αγαπάς τους καταρράκτες και την οσμή των παλιών βιβλίων αλλά η αγάπη για τους άλλους ανθρώπους ας μείνει μακριά».

Ακολουθεί και τρίτο tweet: «Μην μένεις κολλημένος με άλλους ανθρώπους και προσπάθησε να νιώθεις όσα λιγότερα γίνεται για όσους συναντάς. Αλλιώς, θα χάσεις το μυαλό σου».

Ακολούθησε και μια φράση του Tom May ο οποίος ζητήσει να τους αγαπάς όλους αλλά δεν χρειάζεται ν' αρέσεις σ' όλους.

The first rule is that you don’t fall in love. There are other rules too, but that is the main one. No falling in love. No staying in love. No daydreaming of love. If you stick to this you will just about be okay. (@matthaig1) — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) June 20, 2020

You are, of course, allowed to love food and music and champagne and rare sunny afternoons in October. You can love the sight of waterfalls and the smell of old books, but the love of people is off limits. (@matthaig1) — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) June 20, 2020

Don’t attach yourself to people, and try and feel as little as you possibly can for those you do meet. Because otherwise you will slowly lose your mind... (@matthaig1) — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) June 20, 2020