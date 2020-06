Την 3η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στο Ultimate Tennis Showdown που διοργανώνει στη Γαλλία η Ακαδημία Μουράτογλου πέτυχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε το Σάββατο με 3-1 (12-14, 18-13, 16-11, 15-10) του Ντάστιν Μπράουν και είναι ο μοναδικός με το απόλυτο νικών στο τουρνουά.

Introducing the Slam Dunk Smash @StefTsitsipas is back on top, leading @DreddyTennis 2 quarters to 1. #UTShowdown pic.twitter.com/wzV0gGMM3o — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 20, 2020