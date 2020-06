Ο Τζόκοβιτς συνάντησε την μητέρα του Ντράζεν Πέτροβιτς (pics&vids)

Ο αθλητισμός ενώνει. Εδώ και χρόνια οι Σέρβοι με τους Κροάτες έχουν ξεπεράσει τις όποιες διαφορές είχαν και ειδικά στον τομέα του αθλητισμού συμβιώνουν αρμονικά.

Ένας από τους αθλητές που έχει υποστηρίζει με κάθε τρόπο αυτή την ιστορία είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος αυτές τις ημέρες είναι στο Ζαντάρ της Κροατίας για το Adria Tour (20-21/6) και την Παρασκευή είχε μια πολύ ιδιαίτερη συνάντηση.

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο συναντήθηκε παρουσία όλων των παικτών (Ζβέρεφ, Ντιμιτρόφ και άλλοι) που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά με την μητέρα του Ντράζεν Πέτροβιτς, την Μπισέρκα.

Ο "Νόλε" έχει δηλώσει πως είναι μεγάλος θαυμαστής του αδικοχαμένου Πέτροβιτς και υποδέχτηκε με μια "ζεστή" αγκαλιά την μητέρα του! Η Μπισέρκα Πέτροβιτς του χάρισε μια φανέλα του γιου της από την εποχή που αγωνίζονταν στους Nets αλλά και το νέο καπέλο του και εκείνος της έδωσε μια ρακέτα του.

Τζόκοβιτς: «Ο Ντράζεν άφησε βαθύ σημάδι στον παγκόσμιο αθλητισμό»

Ο Σέρβος τενίστας συγκινήθηκε από την επίσκεψη της μητέρας του Ντράζεν και απευθυνόμενος προς εκείνη είπε μεταξύ άλλων: «Είναι μια πολύ συναισθηματική στιγμή για μένα. Είμαι πολύ συγκινημένος με την άφιξη σας. Θα κρατήσω το δώρο σας και θα το τοποθετήσω σ' ένα ξεχωριστό μέρος στο σπίτι μου. Ο Ντράζεν ήταν ένας άνθρωπος που θαυμάζουν όλοι.

Άφησε βαθύ σημάδι όχι μόνο στο μπάσκετ αλλά στον παγκόσμιο αθλητισμό. Είχα την ευκαιρία να δω το ντοκιμαντέρ "Once Brothers" και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μ' αυτό τον τρόπο έμαθα καλύτερα την ιστορία του. Είναι τιμή μου να είμαι δίπλα σας. Δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να συναντηθώ ποτέ με τον Ντράζεν αλλά αισθάνομαι την παρουσία του εδώ μαζί σας».

Η κα Πέτροβιτς από την πλευρά της σημείωσε ότι δεν περίμενε ν' αφήσει τον άρρωστο σύζυγο της και να έρθει στη συνάντηση και ξεκαθάρισε πως είχε μεγάλη επιθυμία να τον συναντήσει. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η ρακέτα του Τζόκοβιτς θα τοποθετηθεί στο μουσείο του Ντράζεν Πέτροβιτς.

