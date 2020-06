Japan Open: Οι Ιάπωνες ακύρωσαν λόγω covid-19 το τουρνουά του 2020 (pic)

Άρχισαν οι ακυρώσεις τουρνουά λόγω του covid-19 και στην Ασία.

Την αρχή έκαναν οι Ιάπωνες αφού όπως ενημέρωσαν επίσημα το Japan Open 2020 που ήταν προγραμματισμένο για το διάστημα 5-11/10 δεν θα διεξαχθεί.

"Η ιαπωνική ομοσπονδία αντισφαίρισης ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να ακυρώσει το Rakuten Open Tennis Championships, που θα γινόταν την εβδομάδα 5-11 Οκτωβρίου, εξαιτίας ανησυχιών για την υγεία και την ασφάλεια, γύρω από την υπάρχουσα κρίση με τον κορωνοϊό", αναφέρουν στην ανακοίνωση τους οι διοργανωτές.

Το τουρνουά είχε κατακτήσει το 2019 ο Νόβακ Τζόκοβιτς και στο παρελθόν και οι Φέντερερ, Ναδάλ ενώ με 4 κατακτήσεις πρώτος είναι ο Στέφαν Έντμπεργκ. Είναι η πρώτη φορά από το 1973 που δεν θα διεξαχθεί.

Βέβαια η ακύρωση δημιουργεί νέες απορίες για την τύχη των Ολυμπιακών Αγώνων που έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2021 στην ίδια πόλη στο Τόκιο.

Το διάστημα έως τότε είναι μεγάλο αλλά εάν οι διοργανώσεις στη χώρα ακυρώνονται λόγω covid-19 τίποτα δεν είναι σίγουρο για το μεγάλο event της επόμενης χρονιάς.

Οι διοργανωτές και να αποφάσιζαν την διεξαγωγή του θα είχαν απώλειες αφού την ίδια περίοδο θα διεξάγεται στο Παρίσι το Roland Garros.

The Japan Tennis Association has today announced the decision to cancel the Rakuten Open Tennis Championships, which were due to take place from October 5-11, due to the health & safety concerns surrounding the ongoing coronavirus crisis.

— 楽天オープンテニス (@rakutenopen) June 18, 2020